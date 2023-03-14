Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившееся на сайте украинского правительства объявление о поиске послов. По словам дипломата, таким образом Киев ищет, кто бы ещё мог разделить с Кулебой "славу Украине".
"По маршруткам и ночным клубам с рейдами не пробовали ещё? Учились бы у СБУ, слабаки", — пишет Захарова.
Дипломат отметила и тот факт, что перед подачей анкеты требуется подтвердить, что кандидат на должность посла является человеком.
"Даже машина сомневается, что на должность послов киевского режима сейчас могут претендовать не животные", — иронизирует Захарова.
Ранее Захарова заявила о конце Европы в её нынешнем виде.
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