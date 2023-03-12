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Представитель МИД Захарова заявила о конце Европы в её нынешнем виде

1:16
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во лжи и лицемерии после его интервью итальянским СМИ. В нём он обвинил Рим в предательстве украинских интересов и желании поражения его стране. Такие выводы чиновник сделал после того, как итальянское правительство выступило за мирное урегулирование конфликта.

Представитель МИД Захарова заявила о конце Европы в её нынешнем виде

Сам Кулеба при этом заявил, что подобный вариант Киевом тоже рассматривается. Однако, Захарова напомнила ему, что именно украинские власти законодательно запретили любые контакты с Москвой. Да и сам Кулеба неоднократно заявлял, говоря о переговорах, что "если там и есть украинцы, то они не представляют наше правительство".

При этом Захарова высмеяла позицию Кулебы, который заявил, что крах киевского режима будет означать падение всей Европы.

"В нынешнем виде Европа закончилась ровно тогда, когда Евросоюз допустил Вашингтон к управлению своими политическими институтами и окончательно подчинился НАТО", — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова пошутила над визитом Джо Байдена в Киев.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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