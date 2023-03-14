Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что в случае своего повторного избрания он проведёт консультации с Владимиром Путиным. Они будут касаться, в частности, объёма американской военной помощи Украине. Такое заявление Трамп сделал в интервью телеканалу Fox News.
Накануне другой вероятный кандидат в президенты США губернатор Флориды Рон Десантис рассказал, что в случае победы на выборах он будет ставить вопрос об исключении из пакета военной помощи Украине целого ряда вооружений. В частности, речь идёт о ракетах с большим радиусом действия, истребителях, а также оружии, которое могло бы позволить Киеву атаковать российскую территорию.
Ранее Трамп предупредил о новой Великой депрессии в США.
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