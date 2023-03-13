Трамп предупредил о новой Великой депрессии в США

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экс-лидер Штатов Дональд Трамп раскритиковал экономическую политику действующего американского президента Джо Байдена.

По мнению Трампа, глава страны повторит ошибки бывшего руководителя США Герберта Гувера. Как подчеркнул политик, в Штатах закрываются банки из-за невозможности платить по счетам.

"У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году", — предупредил Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее экс-президент США анонсировал книгу со 150 личными письмами, в том числе от лидера КНДР Ким Чен Ына и актрисы Опры Уинфри.

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