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Трамп опубликует книгу с письмами, включая переписку с лидером КНДР

1:15
Мир

Дональд Трамп презентовал книгу "Письма к Трампу", в которой собрано 150 личных писем, в том числе от лидера КНДР Ким Чен Ына, Ричарда Никсона, Опры Уинфри. Уникальная коллекция писем, подготовленная издательством Winning Team Publishing, появится в книжных магазинах 25 апреля

Трамп опубликует книгу с письмами, включая переписку с лидером КНДР

В книге в основном частная переписка с иностранными лидерами, представителями СМИ, спортсменами и промышленниками.

"Что общего между президентами, членами королевской семьи, знаменитостями и гигантами бизнеса? Все они любят Дональда Трампа", — заявил AFP издатель Серхио Гор.

"Дональд Трамп прожил необыкновенную жизнь. Ни одна книга не освещает знаковые события в его жизни так, как "Письма к Трампу", и мы очень рады возможности поделиться ею с нашими читателями".

В книге упоминаются Майкл Джексон, Клинт Иствуд, Шакил О'Нил, также есть письмо от британской королевы Елизаветы II, скончавшейся в сентябре прошлого года.

Переписка Трампа с северокорейским лидером, как известно, побудила экс-президента как-то сказать на митинге, что он и авторитарный лидер "влюбились друг в друга".

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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