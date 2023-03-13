Вооружённые силы Украины несут большие потери в Артёмовске из-за того, что не могут своевременно эвакуировать раненых, сообщает газета Wall Street Journal.
"Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощёные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств", — отмечается в материале.
По данным военных корреспондентов, российские войска контролируют все асфальтированные дороги, которые ведут к городу. Из-за начавшейся распутицы армия Украины испытывает проблемы с подвозом снарядов и эвакуацией раненых.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что Артёмовск находится в оперативном окружении российской армии. В настоящее время в городе остаётся около 10 тысяч украинских военных. По словам военного эксперта Валентина Василеску, президент Украины Владимир Зеленский получил приказ из США продолжать оказывать сопротивление в Артёмовске, не считаясь с потерями.
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