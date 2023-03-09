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Василеску: Зеленскому приказали удерживать Артёмовск, не считаясь с потерями ВСУ

1:28
Мир

Потеря Артёмовска (Бахмута) приведёт к неприятностям для ВСУ. Об этом заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску в беседе с "ПолитРоссией".

Василеску: Зеленскому приказали удерживать Артёмовск, не считаясь с потерями ВСУ

Он напомнил, что недавно Владимир Зеленский получил приказ из США продолжать оказывать сопротивление в Бахмуте, не считаясь с потерями. Для избежания разгрома группировки ВСУ возможны три варианта действий.

Во-первых, украинская армия может попытаться атаковать с юга. Однако этому помешает малое количество деревьев, которые не позволят замаскироваться. Во-вторых, можно нанести удар по ВС РФ с севера, но там ситуация аналогична положению дел на южном направлении. Третий вариант предполагает прорыв в десяти километрах севернее Бахмута по дороге Славянск — Красная Гора с последующей сменой направления на юг.

На данный момент армия Украины сосредотачивает крупную группировку войск численностью 30 000 солдат к северу и северо-западу от Артёмовска.

"Американцы верно оценили обстановку. Отступление создаст серьёзные проблемы всей украинской обороне в Донбассе. Из-за в конфигурации местности украинская армия не смогла создать линию обороны к западу от Бахмута, и российская сторона сможет быстро продвинуться на запад и на юг", — информирует Василеску.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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