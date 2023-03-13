Вашингтон планирует открыть второй фронт против России в Грузии, создав в этом регионе новый район нестабильности. Такое мнение высказал экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
Он заявил, что США полностью готовы открыть в Грузии второй фронт и позволить грузинам умереть за Америку.
Разведчик заметил, что в данном случае, Грузия обязана будет выполнить американскую цель по созданию региональной нестабильности. Однако сам Вашингтон никогда не будет жертвовать жизнью ни одного американца за интересы грузинского народа.
Напомним, массовые акции протеста прошли в Тбилиси в ночь с 7 на 8 марта.
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