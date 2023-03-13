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Скотт Риттер: Америка готова открыть второй фронт против России в Грузии

0:45
Мир

Вашингтон планирует открыть второй фронт против России в Грузии, создав в этом регионе новый район нестабильности. Такое мнение высказал экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Скотт Риттер: Америка готова открыть второй фронт против России в Грузии

Он заявил, что США полностью готовы открыть в Грузии второй фронт и позволить грузинам умереть за Америку.

Разведчик заметил, что в данном случае, Грузия обязана будет выполнить американскую цель по созданию региональной нестабильности. Однако сам Вашингтон никогда не будет жертвовать жизнью ни одного американца за интересы грузинского народа.

Напомним, массовые акции протеста прошли в Тбилиси в ночь с 7 на 8 марта.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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