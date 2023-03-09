Марков: Запад хочет сделать из Грузии кавказскую Украину

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Политолог Сергей Марков прокомментировал беспорядки в Грузии, которые продолжаются уже несколько дней. По мнению эксперта, за протестами стоит Запад, который планирует сделать из Грузии ещё одну Украину — кавказскую.

Аналитик считает, что план состоит из нескольких пунктов, среди которых развязывание войны с Россией с тысячами убитых, разрушение экономики, установление тяжёлой диктатуры, запрет русского языка, разгром православия и создание искусственного фашизма.

Чтобы не допустить этого, правительство Грузии должно вести себя не как бывший президент Украины Виктор Янукович, а жёстко разогнать ту толпу радикалов, которые сейчас бесчинствуют в Тбилиси, заключил эксперт в своём Telegram-канале.

Добавим, сегодня также появились сообщения о пробках на КПП Верхний Ларс из-за большого потока россиян, желающих вернуться обратно.