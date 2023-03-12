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Полковник Макгрегор: для применения ЗРК Patriot Киеву не хватит ни ракет, ни специалистов

1:13
Мир

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор оценил, насколько эффективными окажутся для Киева американские ЗРК Patriot.

Полковник Макгрегор: для применения ЗРК Patriot Киеву не хватит ни ракет, ни специалистов

Полковник напомнил, что в бою Patriot выпускает одновременно по две ракеты. Военный предложил представить, что этот зенитно-ракетный комплекс только что израсходовал 120 ракет для поражения 50 или 60 целей.

"Ну и где вы возьмете больше ракет? Как быстро они появятся снова?" — задал резонный вопрос Макгрегор.

Экс-советник Пентагона добавил, что другая проблема в отношении применения Patriot связана со специалистами, которые должны обслуживать ракетные комплексы. Полковник заявил, что это большая проблема, и тех 90 украинских военных, которых подготовил Вашингтон для работы с системой Patriot, явно не достаточно.

"Я могу вам гарантировать, что там будут западные контрактники американцы, поляки, немцы в любой форме, гражданской форме, чтобы контролировать это, потому что это слишком сложно, всего после нескольких недель обучения передать это украинцам", — дал свой прогноз Макгрегор.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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