США спровоцировали конфликт на Украине, но так и не смогли обеспечить киевский режим необходимым количеством вооружения для победы. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он подчеркнул, что нельзя вести боевые действия против мощного противника рядом с его границами, так как это ставит врага в более выгодное положение.
"В этом заключается проблема с Украиной. Стратегическая глупость", — отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Полковник считает, что решение Вашингтона начать конфликт с Москвой стало роковым для Киева, так как изначально было понятно, что Запад не сможет бесконечно поставлять оружие на Украину. Кроме того, территория Незалежной расположена слишком далеко от США, поэтому американская помощь не способна изменить ход боевых действий и помочь Владимиру Зеленскому одержать победу.
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