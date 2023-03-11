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Полковник Макгрегор: США не могут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией

0:58
Мир

США спровоцировали конфликт на Украине, но так и не смогли обеспечить киевский режим необходимым количеством вооружения для победы. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: США не могут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией

Он подчеркнул, что нельзя вести боевые действия против мощного противника рядом с его границами, так как это ставит врага в более выгодное положение.

"В этом заключается проблема с Украиной. Стратегическая глупость", — отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Полковник считает, что решение Вашингтона начать конфликт с Москвой стало роковым для Киева, так как изначально было понятно, что Запад не сможет бесконечно поставлять оружие на Украину. Кроме того, территория Незалежной расположена слишком далеко от США, поэтому американская помощь не способна изменить ход боевых действий и помочь Владимиру Зеленскому одержать победу.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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