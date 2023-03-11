The Hill: Запад проиграет России в конфликте на Украине из-за трёх ошибок

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад допускает три ошибки в ходе украинского конфликта, которые приведут к неминуемому поражению. Об этом заявил аналитик Стивен Блэнк.

"Запад рискует проиграть по трём взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины", — указал он в материале для The Hill.

Блэнк полагает, что большинство лидеров западных стран уже не верят в победу киевского режима. Кроме того, обещания поставить на Украину танки являются довольно печальной историей: боевых машин будет слишком мало для изменения баланса сил, считает эксперт.

Дальнобойные ракеты и истребители, которые смогли бы дать ВСУ преимущество, Незалежная так и не получит, поскольку Запад опасается реакции России, подчеркнул Блэнк.

В скором времени США и Европа смогут увидеть последствия собственной нерешительности, так как украинские войска уже готовы сдать Артёмовск. Более того, по мнению аналитика, Киев не сможет организовать планируемое наступление.

"Запад не может собраться с силами даже спустя 13 месяцев и отправить оружие, которое он уже пообещал", — отметил эксперт.