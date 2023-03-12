NZZ: Швейцария проводит утилизацию ЗРК, которые могла бы передать Украине

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Швейцарские военнослужащих приступили к утилизации британских зенитно-ракетных комплексов Rapier, находящихся в исправном состоянии. Эти комплексы были приобретены в 1980-е годы и теоретически могли бы послужить Украине. Об этом пишет издание NZZ.

"Ракеты хоть и старые, но еще не устаревшие. Их можно было бы очень эффективно использовать против низколетящих целей, таких как беспилотники", — написал Петер Шнайдер, бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ).

По мнению эксперта, Киев был бы рад получить это вооружение, которым мог бы воспользоваться для того, чтобы защитить свою инфраструктуру.

По информации представителя Федерального управления оборонных закупок Швейцарии Кай-Гуннара Зиверта, первая партия этих ЗРК уже утилизирована, такая же участь постигнет ещё три партии вооружения.

Швейцария вывела из эксплуатации ракеты Rapier в конце 2022 года, ещё раньше приняв решение о списании.

10 марта в правительстве Швейцарии напомнили, что и в дальнейшем не будут допускать реэкспорта оружия государства, которые участвуют в вооруженных конфликтах.