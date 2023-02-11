FT: Украина срочно потребовала дать ей новые боеприпасы и артиллерию

Власти Киева требует от стран Запада срочно поставить на Украину боеприпасы и артиллерию из-за угрозы возможного скорого наступления России. Об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на заявление украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной.

По её словам, оружие украинской армии нужно "немедленно", чтобы Киев был уверен в эффективном использовании новой военной техники. На данный момент у вооружённых сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества боеприпасов, заявляет чиновница.

Ранее британский журналист Валери Браун написал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому так легко удаётся получать помощь от западных партнёров, словно это игра на скрипке.