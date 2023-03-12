РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся применить климатическое оружие против РФ

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Вашингтон и конгресс приняли пятилетний план по "климатическим интервенциям". Документ предусматривает создание научной основы управления солнечной радиацией. Так США намерены бороться с доминированием России в сельском хозяйстве. В Национальном совете по разведке считают, что это приведёт к проблемам национальной безопасности. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Владислав Стрекопытов.

Глобальное потепление оказывает негативное влияние на сельское хозяйство США. А Россия только выигрывает. По прогнозам учёных зона эффективного земледелия в Сибири к 2080 году расширится вдвое. РФ станет главным производителем пшеницы на планете.

США не желают с этим мириться. поэтому намерены воспользоваться солнечной геоинженерией. С помощью неё можно снизить или отклонить потоки солнечного тепла, поступающие к Земле. Технологии включают космические зеркала, отражающие морские облака, аэрозольную защиту в стратосфере.

Предполагается имитировать природный вулканический эффект, распыляя в верхних слоях атмосферы светоотражающие аэрозольные частицы диоксида серы, сульфатов или карбоната кальция. Они, конденсируясь, сформируют слой, отражающий солнечные лучи.