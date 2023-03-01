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РИА Новости: Соединённые Штаты Америки планируют интервенцию против России и Солнца

2:03
Мир

В статье The Washington Post говорится, что разведывательное сообщество США обеспокоено растущими рисками военных конфликтов, которые грозят разразиться из-за "климатической инженерии". Обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников связывает данные новости с желанием Америки лишить Россию продажи некоторых углеводородов и её главного союзника — Солнца.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки планируют интервенцию против России и Солнца

Аналитик отмечает, что ни сильная армия, ни деньги не предотвратят социальный хаос и коллапс экономики США в результате глобального потепления. Специалисты считают, что к 2100 году Америка столкнётся с засухой и упадком сельского хозяйства.

Разведывательное сообщество США анализирует риски глобальных войн, вызванных реализацией пятилетнего плана по климатическим интервенциям. Предполагается срочно разработать и внедрить технологии управления солнечной радиацией. Они включают распыление в верхних слоях атмосферы Земли десятков миллионов тонн особых частиц, способных сформировать гигантское зеркало, отражающее солнечные лучи. Эти "зеркала" разместят над территориями, где наблюдаются высокие температуры.

Эксперты предупреждают, что реализация этого плана приведёт к международным конфликтам.

"В 2019 году в России принят национальный план мероприятий по адаптации экономики и населения к изменениям климата, главные цели которого — максимальное использование открывающихся нам возможностей и минимизация возникающих рисков. Настало время внести в него пункты по противодействию западным параноикам, которые в своём ослеплении, алчности и ненависти решили потягаться с Солнцем. Каков будет наш ответ — мы скоро узнаем. Очевидно одно: если само Солнце на стороне России, то результат этого нового витка противостояния виден уже сейчас как ясный день", — заключил Стрельников.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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