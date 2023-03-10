В Мелитопольском районе зафиксирован рост желающих вернуться обратно

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Многие жители Мелитопольского района Запорожской области, покинувшие родные места с началом спецоперации, хотят вернуться обратно. Об этом рассказал глава Мелитопольского района Андрей Сигута.

"Самое интересное — несмотря на то, что украинские СМИ всячески пророчат сумасшедший прорыв, что от Мелитополя ничего не останется, есть много запросов — как вернуться из той части Украины уже в российский Мелитополь", — сказал Сигута на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" в Симферополе.

Глава района подчеркнул, что о возвращении в числе других мечтают и высококвалифицированные специалисты.

Чиновник уточнил, что о желании местных жителей вернуться обратно власти узнают из соцсетей, мессенджеров, чат-ботов, а также получая соответствующие запросы граждан напрямую.

Сигута добавил, что почти все потенциальные "возвращенцы" — это жители Запорожской области, хотя властям известно о таком желании у живущих в других регионах.