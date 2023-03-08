Экс-советник ЦРУ Рикардс: борьба с РФ приняла неожиданный оборот для США

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что борьба с РФ приняла неожиданный оборот для США.

С начала СВО на Украине США и их союзники начали вводить антироссийские санкции. Санкции против РФ были признаны самыми агрессивными в истории. Ограничения коснулись отдельных отраслей экономики РФ и Центробанка.

Рикардс пишет, что большая часть мира отказалась присоединяться к финансовым санкциям США, ЕС и НАТО.

"Это особенно ярко проявилось на недавней конференции министров финансов G20 на высшем уровне, прошедшем в индийском Бангалоре", — сообщает эксперт.

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече "большой двадцатки" попыталась сформировать единый фронт против России. Однако ключевые игроки отказались поддерживать Запад.

Рикардс отметил, что США шокированы отказом многих стран мира поддерживать их борьбу с Россией. Даже угрозы американских политиков не подействовали. Китай, Индия и Турция продолжили сотрудничество с РФ.