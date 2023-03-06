Money: Путин нашёл гениальный способ обойти топливное эмбарго Запада с помощью танкеров-призраков

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Итальянская журналистка таблоида Money Джорджия Бонамонета заявила, что Владимир Путин нашёл гениальный способ обойти топливное эмбарго Запада с помощью танкеров-призраков.

Запад ещё в мае 2022 года обсуждал запрет на импорт российских нефтепродуктов. Однако лишь 5 января 2023 года вышел шестой пакет антироссийских санкций, куда был включён этот пункт. По мнению Бонамонеты, несмотря на это, Россия продолжает продавать и зарабатывать на "чёрном золоте" в Европе.

"Путин нашёл гениальный способ продолжать продавать свои нефтепродукты, в том числе и в Европу", — рассказала Бонамонета.

Автор итальянского издания заявляет, что Москва использует для поставок своего топлива огромный флот танкеров-призраков. По её словам, российские нефтепродукты смешиваются с другими сортами топлива, а затем это сырьё продаётся в Европу. Таким образом, РФ не только продолжает зарабатывать на продаже нефти, но и зарабатывает на этом гораздо больше, чем до санкций. Эксперт Money считает, что Путин таким образом придумал и воплотил в жизнь по-настоящему гениальную идею.

"Европа рискует столкнуться с эффектом бумеранга, потому что эмбарго против Москвы не даёт никакого реального эффекта. Европа не только продолжает финансировать Россию через третьих лиц, но и делает это, платя более высокую цену за ту же нефть, которая раньше поступала в Европу напрямую", — заявила журналистка.