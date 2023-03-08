Философ Дугин: США начали физически устранять потенциальных преемников Путина

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Вашингтон привёл в действие план по физической ликвидации российских политиков, которые в будущем могут занять место Владимира Путина, заявил философ Александр Дугин.

В качестве примера политолог привёл убийство своей дочери Дарьи и покушение на российского предпринимателя и политика Константина Малофеева.

"Я абсолютно убежден, что за этим стоит Запад. Нетрудно было увидеть, что моя дочь действительно могла быть лидером будущей России", — подчеркнул он в интервью изданию "Царьград".

Дугин добавил, что Малофеев — "символическая фигура грядущего русского поворота", но пока этот факт полностью не признаётся правительством.

Ранее украинский боевик обвинил граждан России в слабости, так как они не способны на совершение терактов.