Вашингтон привёл в действие план по физической ликвидации российских политиков, которые в будущем могут занять место Владимира Путина, заявил философ Александр Дугин.
В качестве примера политолог привёл убийство своей дочери Дарьи и покушение на российского предпринимателя и политика Константина Малофеева.
"Я абсолютно убежден, что за этим стоит Запад. Нетрудно было увидеть, что моя дочь действительно могла быть лидером будущей России", — подчеркнул он в интервью изданию "Царьград".
Дугин добавил, что Малофеев — "символическая фигура грядущего русского поворота", но пока этот факт полностью не признаётся правительством.
Ранее украинский боевик обвинил граждан России в слабости, так как они не способны на совершение терактов.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.