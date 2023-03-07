Менталитет россиян, как и белорусов, в корне отличаются от менталитета украинцев. Граждане России слабы, так как предпочитают честно вести воины, а не заниматься терроризмом, заявил азовец* Богдан Кротевич.
"Не появилось ни одного русского, который может обвешать себя динамитом и подорвать. Ни одного не нашлось. У нас бы нашлись", — пояснил националист в интервью местному телеканалу.
Причём мнимое превосходство украинцев он объяснил не трусостью и подлостью, а свободолюбием.
"Кто бы сомневался", — лаконично прокомментировал слова боевика российский телеведущий Руслан Осташко.
Ранее луганский военный эксперт заявил, что ВСУ обрекают на голод жителей в оккупированных населённых пунктах ЛНР.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.