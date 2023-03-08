США передали около трети своих оружейных запасов Украине и на восполнение "бреши" в обороне Штатам потребуется около четырёх-шести лет, заявил аналитик Брэдли Девлин.
Он подчеркнул, что речь идёт противотанковых комплексах Javelin и зенитных системах Stinger.
Кроме того, США сильно "просели" в количестве 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
"Если с завтрашнего дня помощь Украине прекратилась бы, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточное количество снарядов калибра 155 мм для пополнения американских запасов до предвоенного уровня", — заявил аналитик в статье для The American Conservative.
Как подчеркнул Девлин, именно поэтому Пентагон объявил о расширении ВПК и намерен выпускать около 20 тысяч снарядов уже этой весной. Однако, по мнению аналитика, даже при таких темпах Штатам потребуется не менее четырёх лет на восполнение "снарядного голода".
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