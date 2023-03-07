Business Insider: в Испании начались массовые кражи овощей и фруктов на фоне рекордного роста цен

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Журналисты заявили, что в Испании участились кражи овощей и фруктов на полях. В СМИ связали рост преступлений с подорожанием товаров.

Об этом написали в Business Insider. По данным издания, фермерам приходится патрулировать земли, поскольку злоумышленники похищают за один раз более одной тонны продуктов.

Как отметили журналисты, за несколько дней в провинции Уэльва воры забрали свыше трёх тонн фруктов. При этом некоторые предприниматели не сообщаю правоохранителям о происшествиях, поскольку не хотят тратить время и считают, что изменить ситуацию в любом случае невозможно, сказали в СМИ.

Вместе с этим руководитель Союза мелких фермеров Мануэль Пьедра пожаловался, что преступники не только крадут еду, но и топчут саженцы, ломают системы орошения.

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