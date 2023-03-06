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АР: из-за украинского конфликта вырос спрос на надувные танки и БТР

0:56
Мир

Украинский конфликт послужил росту спроса на надувные вооружения, которые используются для введения противника в заблуждение. Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на производителя ложных военных целей Inflatech из Чехии.

АР: из-за украинского конфликта вырос спрос на надувные танки и БТР

"Война на Украине вызвала всплеск спроса… на надувные фальшивые вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных целей", — сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что компания Inflatech занимается производством надувных моделей танков, гаубиц, БТР, самолётов и даже РСЗО Himars.

У главы компании нет данных о том, пользуются ли ВСУ её продукцией.

Однако он пообещал послать Украине производимые ими надувные приманки в том случае, если у украинской армии таких ещё нет, заверив, что "они обязательно будут у Киева".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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