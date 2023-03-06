Украинский конфликт послужил росту спроса на надувные вооружения, которые используются для введения противника в заблуждение. Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на производителя ложных военных целей Inflatech из Чехии.
"Война на Украине вызвала всплеск спроса… на надувные фальшивые вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных целей", — сказано в сообщении агентства.
Уточняется, что компания Inflatech занимается производством надувных моделей танков, гаубиц, БТР, самолётов и даже РСЗО Himars.
У главы компании нет данных о том, пользуются ли ВСУ её продукцией.
Однако он пообещал послать Украине производимые ими надувные приманки в том случае, если у украинской армии таких ещё нет, заверив, что "они обязательно будут у Киева".
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