АР: из-за украинского конфликта вырос спрос на надувные танки и БТР

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Украинский конфликт послужил росту спроса на надувные вооружения, которые используются для введения противника в заблуждение. Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на производителя ложных военных целей Inflatech из Чехии.

"Война на Украине вызвала всплеск спроса… на надувные фальшивые вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных целей", — сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что компания Inflatech занимается производством надувных моделей танков, гаубиц, БТР, самолётов и даже РСЗО Himars.

У главы компании нет данных о том, пользуются ли ВСУ её продукцией.

Однако он пообещал послать Украине производимые ими надувные приманки в том случае, если у украинской армии таких ещё нет, заверив, что "они обязательно будут у Киева".