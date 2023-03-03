Interia: за прошедший год туалетная бумага в Польше подорожала на 50% из-за антироссийских санкций

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

В Польше цены на туалетную бумагу выросли почти на 50% за последний год.

Стоимость бумажных полотенец и салфеток тоже увеличилась. Производители гигиенических принадлежностей объясняют рост цен логистическими трудностями из-за санкций и повышением стоимости газа, который необходим для создания бумаги.

Авторы польского издания Interia отмечают, что цена упаковки туалетной бумаги из 12 рулонов в некоторых магазинах Варшавы может доходить до 40 злотых (около 680 рублей).

Польские производители стали чаще обращаться к даунсайзингу. Чтобы уберечь потребителя от резкого скачка цен, они намеренно уменьшают содержание товара в упаковке, оставляя прежний ценник.