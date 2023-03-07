Байден рассказал, что врачи проверяли, есть ли у него мозг

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Президент США Джо Байден рассказал, что когда его мучили сильные головные боли, врачи провели операцию, чтобы выяснить, "есть ли у него мозг".

Как рассказал американский лидер в беседе с пожарными, докторам пришлось "пару раз снять верх его головы".

"Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг", — пояснил Байден.

Глава Штатов позже вспомнил, что проблема была в аневризме и из-за погодных условий его не могли доставить в больницу. Но, в итоге, он всё же попал на операционный стол и девятичасовое хирургическое вмешательство "спасло ему жизнь".

Впрочем, когда это было и приблизительно в каком штате, Байден не стал уточнять.