American Thinker о состоянии Байдена: "Мозг разлагается, тело продолжает жить"

Президента США Джо Байдена необходимо отправить в отставку из-за его состояния здоровья, заявил американский аналитик Андреа Уидбург. По его мнению, мозг лидера страны уже "разлагается".

Уидбург подчеркнул, что в последнее время всё стало только хуже и Байден "несёт чушь" на своих выступлениях.

"Мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжёт, выдумывает факты из "собственной жизни" и несёт непонятную чушь", — написал автор для American Thinker.

Кроме того аналитик заявил, что вся команда президента США "прогнила и коррумпирована" и подчеркнул, что шансы сохранить лидерство у партии демократов минимальны.