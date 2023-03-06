Hill: часть американцев ставит государственные интересы США выше победы на Украине

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Далеко не все жители США мечтают о победе в противостоянии с РФ на Украине, ведь национальные интересы для них гораздо важнее, чем внешняя политика Белого дома, пишет The Hill.

По словам обозревателя Билла Шнайдера, в конгрессе США с 1947 года твердят о наличии у страны и национальных, и международных интересов.

"Но американский народ никогда в полной мере не верил в эту идею", — отметил автор.

Как пояснил журналист, экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, регулярно заявлял, что будущее должны определять патриоты, а не глобалисты. Именно поэтому многие американцы по-прежнему ставят на первое место внутренние проблемы, уточнил Шнайдер.

Он добавил, что граждане США, осуждающие поддержку Киева со стороны Запада, хотят привлечь внимание властей к кризисной ситуации в стране.