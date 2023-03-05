Арестович: Rheinmetall не исключает риск прилёта "Калибра" по новому танковому заводу на Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкий концерн Rheinmetall готов построить танковый завод на Украине даже под угрозой ударов ВС России, заявил экс-советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

По его словам, производственный оружейный гигант готов помочь Киеву даже под прицелом российских "Калибров".

"Сложно поверить, что управленцы такого гиганта строят планы, не имея под ними прочных оснований. Может, к срокам пуска производства новеньких "Пантер", Украина уже будет в НАТО или имеет гарантии безопасности, которые не подразумевают возможности прилёта "Калибров" по заводу?" — задался вопросом экс-советник.

По мнению Арестовича, на фоне последних заявлений, у стран НАТО есть план, как "помочь" Украине "выиграть" в противостоянии с Россией.