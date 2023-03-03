Nihon Keizai: визит Лукашенко в КНР направлен против президента США Джо Байдена

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Первого марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с Александром Лукашенко. Автор статьи в Nihon Keizai рассказал о цели визита белорусского президента.

Стороны подписали документ о стратегическом партнёрстве. В рамках него Минск и Пекин намерены работать вместе для противостояния усиливающейся критике президента США Джо Байдена в адрес Китая.

Цзиньпин подчеркнул, что позиция КНР заключается в поощрении обсуждений. Говоря про США, он отметил, что заинтересованные стороны должны перестать использовать конфликт на Украине в качестве политического инструмента.

В документе, опубликованном Министерством иностранных дел КНР, Пекин призывает к возобновлению прямого диалога между Украиной и Россией. В нём Китай выразил готовность играть конструктивную роль. Байден раскритиковал документ, заявив, что он выгоден только России.

Автор статьи отмечает, что Цзиньпин пригласил Лукашенко для того, чтобы поколебать позиции администрации Байдена на фоне предстоящих президентских выборов в США осенью 2024 года.