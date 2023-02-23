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"Советую принять всерьёз": Лукашенко анонсировал важное заявление Си Цзиньпин по Украине

2:21
Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность по поводу конфликта на Украине. В интервью китайским СМИ он подчеркнул, что позиция Китая в этом вопросе является очень важной. И если эта позиция не будет услышана, то это может привести к серьёзным последствиям.

"Советую принять всерьёз": Лукашенко анонсировал важное заявление Си Цзиньпин по Украине

Лукашенко отметил, что оценивает роль Китая в решении международных проблем очень высоко. По его мнению, ни одна проблема в мире не может быть решена без участия Китая. Он заметил, что Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой.

По словам президента Белоруссии, "сегодня-завтра" он ожидает заявления или речи председателя КНР Си Цзиньпина по поводу конфликта на Украине.

Лукашенко также отметил, что такой шаг со стороны Китая является необычным для китайской политики, поскольку "китайцы всегда аккуратные, осторожные" и "туда, куда не надо, они не лезут", сообщает РИА "Новости".

Лукашенко выразил уверенность, что послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, будет серьёзным голосом во имя мира в этом регионе. Он посоветовал тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьёз и сделать определённые шаги, чтобы предотвратить возможные серьёзные последствия.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что "наш путь" на Украине — это путь мира.

"На сто процентов убежден, что и россияне склонны к тому, чтобы прекратился этот конфликт. Все за американцами — делайте конкретные шаги к миру и мир будет. В основе этого всего узла сегодня оказался Китай. Ещё раз советую послушать, что скажет Си Цзиньпин по поводу этого конфликта. Внимательнейшим образом, потому что это заявление Китая — это новый шаг, оригинальный шаг, который будет иметь серьёзные последствия в мире", — заявил Александр Лукашенко.

О том, что председатель КНР может выступить с речью, ранее сообщал английский телеканал Ske News. По данным телеканала, об это сообщил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И во время встречи с главой МИД Италии Антонио Таяни в Риме.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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