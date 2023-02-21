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Читатели "Гуаньча": Китай должен дорожить Россией и помогать ей

1:22
Мир

Китайских читателей восхитило выступление российского лидера Владимира Путина, обращённое к Федеральному собранию.

Читатели "Гуаньча": Китай должен дорожить Россией и помогать ей

Комментаторы китайского издания "Гуаньча" выразили мнение, что Пекин обязательно должен быть рядом с Москвой в непростой для неё период, помогая ей и спасая тем самым себя тоже.

Пользователи Поднебесной не могли сдержать эмоций после просмотра речи Путина, отметив его силу и непревзойдённые лидерские качества.

"После просмотра прямой трансляции с великим президентом Путиным я был так взволнован! Вот это лидер!" — написал один из читателей.

"В любом случае Путин — мой герой! Он лучше умрет на ногах, чем будет жить, стоя на коленях. Он осмелился на решительные действия — противостоять самому сильному противнику в мире, проявив упорство и мужество, присущие русскому национальному характеру", — отметил другой.

Китайские пользователи посоветовали России "крепко стоять на ногах", заверив её, что США не смогут вечно диктовать миру свои правила, и рано или поздно "падут".

Обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 21 февраля. В нём президент пообещал противостоять любым вызовам, с которыми придётся столкнуться России.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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