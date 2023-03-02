Читатели Die Welt* раскритиковали требования главы МИД ФРГ Бербок к Лаврову о прекращении конфликта на Украине

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Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к своему коллеге Сергею Лаврову во время сессии на G20 с требованием заканчивать боевые действия на Украине. Читатели немецкой газеты Die Welt* подвергли критике её слова.

Один из читателей считает, что она предъявляет пустые требования вместо реальных предложений по мирному урегулированию военного конфликта. Второй пользователь полагает, что Бербок вместо дипломатии занимается пиаром.

"Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений с помощью дипломатии", — поделился мнением третий.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.