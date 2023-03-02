Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на саммите G20 обратилась к российскому коллеге Сергею Лаврову с призывом "заканчивать военные действия".
Она на встрече министров иностранных дел обвинила Россию в том, что та парализует работу "большой двадцатки".
"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте этот вооружённый конфликт, прекращайте нарушать международный порядок", — заявила Бербок, обращаясь к присутствовавшему на саммите Лаврову.
Напомним, сейчас итоговое заявление саммита под вопросом из-за расхождений позиций РФ, Китая и Индии по вопросу упоминания "войны", с позицией Запада.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В небе стратегическая авиация ВКС России, воздушная тревога по всей Незалежной.