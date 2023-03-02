Глава МИД Германии Бербок обратилась с призывом к Лаврову "заканчивать военные действия"

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на саммите G20 обратилась к российскому коллеге Сергею Лаврову с призывом "заканчивать военные действия".

Она на встрече министров иностранных дел обвинила Россию в том, что та парализует работу "большой двадцатки".

"Мы верим в мультилатерализм. Заканчивайте этот вооружённый конфликт, прекращайте нарушать международный порядок", — заявила Бербок, обращаясь к присутствовавшему на саммите Лаврову.

Напомним, сейчас итоговое заявление саммита под вопросом из-за расхождений позиций РФ, Китая и Индии по вопросу упоминания "войны", с позицией Запада.