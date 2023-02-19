Немцы раскритиковали высказывание Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"

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Пользователи соцсетей из Германии отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов" и поставили под сомнение компетентность министра.

Один из комментаторов заметил, что постепенно перестаёт считать это забавным. Он добавил, что глупость не только крайне опасна, но это ещё и насмешка над гражданами.

Другой пользователь увидел проблему в том, с какой частотой Бербок делает ошибки.

"Создаётся впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы", — написал он.

Третий житель ФРГ отметил, что Владимир Путин, согласно заявлению Бербок, на правильном пути, а про безграничную глупость министра ходят легенды.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Бербок, назвав "весёлым", что Европой управляют такие невежественные люди.