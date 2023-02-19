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Немцы раскритиковали высказывание Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"

1:00
Мир

Пользователи соцсетей из Германии отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов" и поставили под сомнение компетентность министра.

Немцы раскритиковали высказывание Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"

Один из комментаторов заметил, что постепенно перестаёт считать это забавным. Он добавил, что глупость не только крайне опасна, но это ещё и насмешка над гражданами.

Другой пользователь увидел проблему в том, с какой частотой Бербок делает ошибки.

"Создаётся впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы", — написал он.

Третий житель ФРГ отметил, что Владимир Путин, согласно заявлению Бербок, на правильном пути, а про безграничную глупость министра ходят легенды.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Бербок, назвав "весёлым", что Европой управляют такие невежественные люди.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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