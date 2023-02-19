Пользователи соцсетей из Германии отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов" и поставили под сомнение компетентность министра.
Один из комментаторов заметил, что постепенно перестаёт считать это забавным. Он добавил, что глупость не только крайне опасна, но это ещё и насмешка над гражданами.
Другой пользователь увидел проблему в том, с какой частотой Бербок делает ошибки.
"Создаётся впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы", — написал он.
Третий житель ФРГ отметил, что Владимир Путин, согласно заявлению Бербок, на правильном пути, а про безграничную глупость министра ходят легенды.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Бербок, назвав "весёлым", что Европой управляют такие невежественные люди.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.