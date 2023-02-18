Медведев прокомментировал слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов": очень забавно

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своих соцсетях слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов". Политик назвал весёлым, что Европой управляют такие невежественные люди.

"Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила её прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции", — написал Медведев.

Ранее сегодня на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, Бербок заявила, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир.