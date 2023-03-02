Иран очень быстро продвигается в ядерном направлении и для создания атомной бомбы Тегерану потребуется всего две недели, заявил замминстра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.
По его словам, результаты работы Ирана в ядерной энергетике "впечатляют".
"В 2018 году Ирану потребовалось бы около 12 месяцев для производства одной бомбы из запасов расщепляющих материалов. А сейчас ему потребовалось бы 12 дней. С момента, как мы вышли из СВПД, Иран достиг впечатляющего прогресса в ядерной сфере", — заявил Каль.
На фоне успехов в контексте разработки ТЯО Тегеран не хочет возвращаться к переговорам с Вашингтоном о новой ядерной сделке, посетовал Каль.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
За прошедший год изменились как сами войска Украины, так и пленные, которые попадают к ВС РФ.