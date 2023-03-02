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Иран обвинил США во лжи. Нет доказательств поставок БПЛА России

1:15
Мир

Вашингтон продолжает лгать миру, заявляя, что ударные беспилотники для России поставляет Иран, сообщил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, иранские эксперты изучили материалы и настаивают, что техника не имеет ничего общего с Тегераном.

Иран обвинил США во лжи. Нет доказательств поставок БПЛА России

Интересно, что фото БПЛА Ирану направили власти Украины, но перестали выходить на связь для дальнейшего обсуждения ситуации.

"Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне (конфликта. — Прим. ред.), — заявил глава иранского МИД телеканалу СNN. — Уже четыре месяца мы ждём второго раунда переговоров и ожидаем, что они (украинские власти. — Прим. ред.) приедут и представят настоящие документы. Украинцы повторяют, что (произойдёт. — Прим. ред.) через две недели, скоро, но до сих пор ничего не произошло".

По словам представителя Ирана, страна продолжает настаивать на "политическом диалоге" в контексте украинского конфликта. Тогда как, Вашингтон голословно обвиняет Тегеран якобы в поставках оружия российской стороне.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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