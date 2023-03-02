Вашингтон продолжает лгать миру, заявляя, что ударные беспилотники для России поставляет Иран, сообщил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, иранские эксперты изучили материалы и настаивают, что техника не имеет ничего общего с Тегераном.
Интересно, что фото БПЛА Ирану направили власти Украины, но перестали выходить на связь для дальнейшего обсуждения ситуации.
"Мы не поставляем вооружения ни одной, ни другой стороне (конфликта. — Прим. ред.), — заявил глава иранского МИД телеканалу СNN. — Уже четыре месяца мы ждём второго раунда переговоров и ожидаем, что они (украинские власти. — Прим. ред.) приедут и представят настоящие документы. Украинцы повторяют, что (произойдёт. — Прим. ред.) через две недели, скоро, но до сих пор ничего не произошло".
По словам представителя Ирана, страна продолжает настаивать на "политическом диалоге" в контексте украинского конфликта. Тогда как, Вашингтон голословно обвиняет Тегеран якобы в поставках оружия российской стороне.
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За прошедший год изменились как сами войска Украины, так и пленные, которые попадают к ВС РФ.