Иран сделал сделал предупреждение всем странам: не дружите с Израилем

Командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" в Иране генерал-майор Голам-Али Рашид предупредил мировое сообщество о последствиях "дружбы" с Израилем. По его словам, все, кто сотрудничает с Тель-Авивом, представляют угрозу для Тегерана, передаёт EADaily.

Как подчеркнул генерал-майор, у Ирана есть мощное и "дееспособное" оружие, чтобы ответить всякому, кто станет угрожать нацбезопасности страны.

"Любая страна, которая сотрудничает с сионистским режимом, чтобы угрожать национальной безопасности Ирана, заплатит цену за свои действия, и наши дееспособные вооружённые силы нанесут удар по источнику агрессии и нацелятся на все центры и базы, координируемые и сотрудничающие с нашим врагом", — цитирует издание Голам-Али Рашида.

Генерал-майор уточнил, что особенно обратить внимание на свою политику в отношениях с Израилем необходимо Вашингтону.