Украина ждет от Израиля помощи в установке системы раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев не доволен сроками, которые озвучил Иерусалим, сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на украинского посла Евгения Корнийчука.
В январе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах в течение четырёх месяцев поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол", однако до сих пор никаких подвижек в этом направлении не произошло.
"Мы обсуждаем это публично в течение шести месяцев… Нам её (систему) обещали, и мы до сих пор не добились этого", — сказал Корнийчук.
Известно, что пилотная версия "Железного купола" покроет в лучшем случае только Киев. Это вызывает определенные сомнения в эффективности системы в условиях нынешнего конфликта на востоке Украины.
Система "Железный купол" является одной из самых продвинутых систем ПРО в мире и с успехом применяется в Израиле для защиты от ракетных угроз. Она представляет собой сеть радаров и зенитных ракет, которые в автоматическом режиме перехватывают воздушные цели. Однако, вопрос о том, насколько эффективно она сможет работать в условиях украинского конфликта, остаётся открытым.
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