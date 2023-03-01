В Киеве объявили воздушную тревогу после того, как в небе появился неопознанный шар. Выяснилось, что он не представляет никакой угрозы, заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в связи с неопознанным воздушным объектом. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева", — сообщил Попко.
По его словам, объект не несёт никакой угрозы. Военная администрация приняла меры для уничтожения шара.
Ранее политолог Сергей Марков назвал фальшивой воздушную тревогу, которая сработала в Киеве во время визита президента США Джо Байдена.
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