В Киеве объявили воздушную тревогу из-за неопознанного воздушного объекта

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

В Киеве объявили воздушную тревогу после того, как в небе появился неопознанный шар. Выяснилось, что он не представляет никакой угрозы, заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в связи с неопознанным воздушным объектом. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева", — сообщил Попко.

По его словам, объект не несёт никакой угрозы. Военная администрация приняла меры для уничтожения шара.

Ранее политолог Сергей Марков назвал фальшивой воздушную тревогу, которая сработала в Киеве во время визита президента США Джо Байдена.