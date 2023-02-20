Директор Института политических исследований Сергей Марков назвал фальшивой воздушную тревогу, которая сработала в Киеве во время визита президента США Джо Байдена.
"Это фальшивая воздушная тревога. Я уверен, что американцы 100% по закрытым каналам попросили для Джо Байдена гарантию безопасности, что не будет обстрелов Киева. Ну а для журналистов сделали специальный вброс, чтобы Байден выглядел круто", — заявил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам Маркова, Москва предоставила американскому лидеру гарантии безопасности, поэтому никаких ударов по Киеву быть не могло.
Политолог назвал главную причину визита главы Белого дома в Киев.
"Он приехал для того, чтобы жители Украины умирали и убивали", — подчеркнул он.
Ранее политолог Богдан Безпалько назвал воздушную тревогу в Киеве инсценировкой и театральной постановкой для протестующего европейского "обывателя".
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