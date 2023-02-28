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Политолог о подписании Путиным закона о приостановке участия РФ в ДСНВ: вот я сейчас всех вас удивлю

1:24
Мир

Политолог, публицист, доцент финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал приостановку участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Политолог о подписании Путиным закона о приостановке участия РФ в ДСНВ: вот я сейчас всех вас удивлю

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

Крутаков объяснил, что неделя понадобилась правительству, чтобы подготовить соответствующие законы. Он считает, что глупо заявлять о каком-то решении и на следующий день его уже подписывать.

Это, по его мнению, будет выглядеть так, будто к этому "форс-мажору" подготовились заранее,

"Типа "вот я здесь сейчас всех вас удивлю", ну, этот же глупо", — отметил эксперт.

Политолог объяснил, что от заявления до утверждения и законодательного закрепления проходит какое-то время.

Он не считает, что глава РФ давал время США одуматься.

"Мне трудно представить ситуацию, если, условно, Путин об этом объявил на следующий день или через два-три дня США сказали: "Так-так, всё, нет, хорош, мы сейчас останавливаем войну на Украине, прекращаем поставки туда вооружений", — выразил свою точку зрения Крутаков.

Ранее сообщалось, что решение Путина о приостановке участия в ДСНВ стало шоком для США.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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