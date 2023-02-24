Asia Times: решение Путина о приостановке участия в ДСНВ стало шоком для США

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Президент России Владимир Путин, заявив о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), шокировал Вашингтон. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.

По мнению обозревателя Брэндона Вейхерта, такое решение российского лидера — серьёзная угроза, выдвинутая Россией в адрес НАТО. Он напомнил, что Путин яростно защищал соглашение о ДСНВ, однако Североатлантический альянс вынудил его временно отказаться от исполнения договорённостей.

"Это должно поднять волосы на затылке политиков в Вашингтоне", — подчеркнул автор.

При этом он добавил, что США продолжают поддерживать марионеточный киевский режим. Обозреватель призвал Белый дом не размещать наступательные системы дальнего действия на Украине. В ином случае армия РФ ударит по этому оборудованию, считает Вейхерт.