Президент России Владимир Путин, заявив о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), шокировал Вашингтон. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.
По мнению обозревателя Брэндона Вейхерта, такое решение российского лидера — серьёзная угроза, выдвинутая Россией в адрес НАТО. Он напомнил, что Путин яростно защищал соглашение о ДСНВ, однако Североатлантический альянс вынудил его временно отказаться от исполнения договорённостей.
"Это должно поднять волосы на затылке политиков в Вашингтоне", — подчеркнул автор.
При этом он добавил, что США продолжают поддерживать марионеточный киевский режим. Обозреватель призвал Белый дом не размещать наступательные системы дальнего действия на Украине. В ином случае армия РФ ударит по этому оборудованию, считает Вейхерт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.