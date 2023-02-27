Националистка "Пташка" из полка "Азов"* забралась на русский танк в Берлине и спела украинский гимн

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Украинская националистка Екатерина Полищук ("Пташка") спела украинский гимн, взобравшись на российский танк в Берлине, который был установлен немецкими властями к годовщине начала спецоперации России.

"Пташка" известна своей жестокостью по отношению к российским военнопленным. Она попала в плен на "Азовстали" в Мариуполе, но позже вошла в список украинцев на обмен.

Сейчас нацистка из "Азова"* живёт в Германии и занимается там укропропагандой. Обернувшись флагом Украины, Полищук забралась на танк. Под одобрительные выкрики толпы она спела украинский гимн и произнесла националистические лозунги.

Ранее жители Берлина принесли к российскому танку, подбитому на Украине, цветы, однако проукраинские активисты сбросили и растоптали их на следующий день. Полиция этому не препятствовала.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.