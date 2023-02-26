Немцы усыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72, который установили в Берлине

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Немцы буквально усыпали цветами российский танк Т-72, подбитый на Украине, который установили у посольства России в берлине в знак протеста действий Москвы. Кроме того, с машины сняли жёлто-синий флаг Незалежной.

К годовщине спецоперации на Украине организаторы музея Berlin Story Bunker решили выставить на всеобщее обозрение российский танк, как символ "агрессии" Москвы, однако немцы с этим не согласились.

"Это очень важно. У нас есть две тысячи роз, чтобы украсить танк, чтобы наконец правительства могли начать вести переговоры друг с другом. Не только поставлять оружие, но и найти дипломатические решения. Мы не враги", — рассказал один из митингующих немцев журналистам.

Люди, пришедшие возложить цветы, скандировали против поставок Киеву оружия и призвали мировые державы начать переговоры.