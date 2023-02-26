Украинские футболисты в Турции продолжают устраивать провокации против россиян. В Сети появились кадры на которых защитник футбольного клуба "Львов" Алексей Дитятьев ночью снимает с флагштока флаг России, сворачивает его и выбрасывает в мусорный бак.
Ранее массовой дракой в турецком отеле закончились провокации футболистов украинского клуба "Минай" игроков ярославского "Шинника".
Также стало известно, что певица Лайма Вайкуле во время выступления в Израиле вышла на сцену с украинским флагом и поддержала националистический лозунг.
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