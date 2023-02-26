Лайма Вайкуле в Израиле вышла на сцену с украинским флагом

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети появились кадры выступления Лаймы Вайкуле в Израиле. В финале концерта певица решила поддержать зрителей, которые скандировали националистические лозунги, а также трясла со сцены украинским флагом.

"Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем менять костюмы, делать пластические операции. И много чего будем вытворять. Одним словом, мы с вами, мы вас любим. И сегодня мы с Украиной", — заявила Вайкуле.

После этого артистка подошла к стоявшей на сцене женщине, обёрнутой в украинский флаг, и попросила её крикнуть "Слава Украине!", что та и сделала. Вайкуле направила микрофон в зал, зрители хором ответили — "Героям слава!".

Ранее на концерте Вайкуле в Тель-Авиве была замечена примадонна российской эстрады Алла Пугачёва вместе с мужем.

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