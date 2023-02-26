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РИА Новости: Пулинец заявил о загадочном свечении перед землетрясением в Турции

1:02
Мир

Накануне природной катастрофы в Турции жители заметили голубое свечение в небе. Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец объяснил произошедшее.

РИА Новости: Пулинец заявил о загадочном свечении перед землетрясением в Турции

Он отметил, что причина так называемых "огней землетрясений" — пьезоэлектрический эффект.

"Свечение вызывает возбуждение атмосферных газов. Электроны переходят на более высокий энергетический уровень, а когда возвращаются обратно, испускают волну света. Цвет излучения определяется длиной волны, то есть разницей между энергетическими уровнями", — передаёт слова специалиста обозреватель РИА Новости Владислав Стрекопытов.

При деформации кристаллического вещества земной коры возникает энергия для этого перехода, вследствие чего появляются поля колоссальной силы. Световой эффект происходит за секунды до землетрясения, поэтому данное явление не поможет предупредить катастрофу.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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