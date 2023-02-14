Масштабное землетрясение в Турции негативно отразилось на политических перспективах нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Обозреватели РИА Новости Михаил Катков и Ренат Абдуллин отмечают, что население обвиняет президента в неспособности защитить собственных граждан, которые пострадали из-за высокого уровня коррупции при строительстве их домов.
Падение рейтинга Эрдогана может привести к активизации турецкой оппозиции. Глава государства рискует потерпеть поражение на предстоящих выборах. Обозреватели отмечают, что между властью и оппозицией намечается настоящая "война".
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.