РИА Новости: землетрясение в Турции показало, что Анкара готовится к "войне"

Масштабное землетрясение в Турции негативно отразилось на политических перспективах нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Обозреватели РИА Новости Михаил Катков и Ренат Абдуллин отмечают, что население обвиняет президента в неспособности защитить собственных граждан, которые пострадали из-за высокого уровня коррупции при строительстве их домов.

Падение рейтинга Эрдогана может привести к активизации турецкой оппозиции. Глава государства рискует потерпеть поражение на предстоящих выборах. Обозреватели отмечают, что между властью и оппозицией намечается настоящая "война".

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